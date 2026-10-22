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ФСБ сообщила о задержании севастопольца за передачу Украине сведений о флоте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму местного жителя, который по заданию украинской спецслужбы передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1969 года рождения, установленного агента пятого управления ДКР (департамента контрразведки - ИФ) Службы безопасности Украины, подозреваемого в государственной измене", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, задержанный житель Севастополя инициативно связался с представителем Службы безопасности Украины и передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.

ФСБ Севастополь Украина Черноморский флот
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