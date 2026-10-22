Кирилл Дмитриев заявил о движении к долгосрочному миру в Европе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украинский конфликт движется к долгосрочному миру, который обеспечит безопасность России, Украины и Европы, заявил на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что сфокусирован на экономическом треке. "Тут буду осторожно говорить, потому что в основном я занимаюсь экономическим сотрудничеством и отношениями между США и Россией... По поводу дипломатических вопросов я повторю, что говорит Владимир Путин и что говорил господин Ушаков", - указал Дмитриев.

"Мы движемся к долгосрочному решению, и здесь речь идет о реальной безопасности России, Украины и Европы в будущем", - сказал он.

"Россия хочет полного окончания враждебности, защиты инфраструктуры в Европе, стабильной инфраструктуры в Европе, которая обеспечивает мир в долгосрочной перспективе, - добавил он. - Любое временное решение практически со стопроцентной вероятностью спровоцирует еще больше враждебности".

По его словам, "Россия хочет полного окончания враждебности, защиты инфраструктуры в Европе, стабильной инфраструктуры в Европе, которая обеспечивает мир в долгосрочной перспективе".

Дмитриев также отметил, что "любое временное решение практически со стопроцентной вероятностью спровоцирует ещё больше враждебности".