Ушаков уверен в необходимости диалога с Европой, которая хочет продолжать украинский конфликт

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с Европой также нужно вести диалог в контексте украинского урегулирования, так как она поддерживает Киев.

"Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, может ли американская администрация после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес США заставить его принять необходимые условия для заключения мира, Ушаков отметил, что "и раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить".