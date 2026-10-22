"Яндекс Пэй" восстановил основную функциональность сервисов после атак БПЛА на ЦОД

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс Пэй" восстановил основную функциональность сервисов, нарушенную из-за атак БПЛА на центры обработки данных (ЦОД), сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов в ТГ-канале компании.

В частности, по его словам, в "Яндекс.Сейв" (сервис для накоплений - ИФ) восстановлена возможность открытия накопительных счетов, вкладов и фондов, перевода денег между счетами и на карту "Пэй", следить за балансом. "Все важные функции работают стабильно", - заверил Пирогов.

Также восстановлена возможность оформления карты "Пэй", заказа и активирования пластиковых карт и платежных стикеров. Оплата по QR-коду снова работает на кассах и в приложениях магазинов-партнеров. С прошлой недели восстановлена функция оплаты и переводов.

"Понимаю, что больше всего вопросов сейчас по "Сплиту" (сервис оплаты покупок в рассрочку - ИФ) и кредитным продуктам. Мы постепенно восстанавливаем оплату картой "Супер Сплита" - сейчас она работает уже у миллионов пользователей, скоро появится и у остальных. Можно также сплитовать покупки, например, на "Маркете". Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы скоро эта возможность появилась везде", - написал Пирогов.

"За эти дни нам удалось восстановить основную функциональность сервисов. Сейчас все силы нашей команды брошены на возвращение к полноценной работе - обещаю, что мы делаем все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее это сделать", - заключил глава направления.