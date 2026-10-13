"Яндекс Пэй" частично восстановил работу после атак на дата-центры

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс Пэй" восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

Утром в воскресенье был поврежден дата-центр "Яндекса" во Владимире, третий за несколько дней - все они получили повреждения в результате БПЛА-атак.

"Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей", - сообщил Пирогов в Telegram-канале сервиса.

По его словам, также постепенно возвращаются переводы в "Яндекс.Сейв" (накопительный счет - ИФ), по СБП и реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платёжными стикерами уже работает в полном объёме.

"Доступ открываем поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой", - пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что "Яндекс Пэй" все еще работает нестабильно, некоторые функции по-прежнему недоступны и возможны ошибки при отдельных операциях. Команда сервиса продолжает работу над восстановлением его функционирования.

Длительность восстановления работы сервиса он объяснил необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА.

"Мы изначально строили инфраструктуру так, чтобы данные об операциях реплицировались одновременно в нескольких дата-центрах, ведь мы работаем буквально с самыми ценными данными наших пользователей - данными об их деньгах. После недавних атак БПЛА на наши дата-центры инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы сохранить этот ключевой принцип и вернуть доступ к привычным функциям. Поэтому наш сервис пострадал особенно сильно, а восстановление занимает больше времени. В текущей ситуации нам критически важно не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных", - пояснил Пирогов.