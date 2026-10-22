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Белоусов заявил, что НАТО, ЕС и Киев идут по пути эскалации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Североатлантический альянс, Евросоюз и власти Украины идут по пути эскалации, особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы.

"Сегодня военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Отмечаем стремительный рост напряженности и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии. НАТО, EC и киевский режим осознанно идут по пути эскалации", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске в четверг.

По его словам, "особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил".

Андрей Белоусов Минобороны РФ
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