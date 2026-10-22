Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Решение не принималось об участии Путина в этом саммите", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "есть приглашение на этот саммит, оно будет рассматриваться с учетом всех обстоятельств".

У Пескова также поинтересовались, как он оценивает приглашение Путина на этот саммит в свете слов президента США Дональда Трампа о том, что на этом мероприятии может быть подписан документ по мирному урегулированию на Украине. "Ничего нового, что можно добавить по этой теме, нет", - ответил пресс-секретарь.