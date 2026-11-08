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В свете возможной поездки Путина на G20 Песков напомнил о трудностях логистики

В свете возможной поездки Путина на G20 Песков напомнил о трудностях логистики
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в вопросе возможной поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами предложил не забегать так далеко, отметив, что такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами.

"Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков, отвечая на вопрос журналистам о том, может ли Путин воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, отметил, что пока рано обсуждать такой сценарий.

По словам Пескова, при планировании подобных визитов необходимо учитывать множество нюансов.

G20 Дмитрий Песков Владимир Путин
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