В Кремле сказали, что не слышали от Украины и Европы заявлений о готовности к диалогу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Москва видит возрастающую активность некоторых европейских столиц в попытке понять, что происходит на украинском треке, однако не слышит заявлений о готовности к диалогу с учетом интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот счет мы не слышали ни одного заявления. Я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос о том, "как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц наконец перейти от эскалации и пропаганды к реальному диалогу на условиях, учитывающих законные интересы безопасности России".

"Мы действительно видим возрастающую активность некоторых европейских столиц в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное, скорее, явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется", - отметил представитель Кремля.