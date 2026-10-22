Пока не определен состав группы от России на трехсторонней встрече РФ-США-Украина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Решение о том, кто войдет в переговорную группу от России на трехсторонней встрече РФ-США-Украина, примет президент, пока состав не определен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается состава группы переговорщиков - это будет решением президента, и пока оно не принято", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что пока нет конкретных планов о встрече президента с представителями группы от России.

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