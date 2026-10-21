Мединский может полететь на трехстороннюю встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин примет решение о том, кто поедет на встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне, в составе делегации может быть помощник президента России Владимир Мединский, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Президент решит. Ну, это, в общем-то, экспертный уровень, как и раньше: военный и помощник президента Мединский", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.

Ранее Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября.

По итогам переговоров Путина и Уиткоффа, Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал специального посланника президента США Стивена Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия - США - Украина в десятых числах ноября.