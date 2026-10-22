Два проекта РФ-США, помимо дизельной сделки, могут заработать до конца года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что еще два российско-американских проекта, помимо дизельной сделки, могут заработать до конца года.

"Они готовятся", - сказал он журналистам в Стамбуле в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос, находятся ли эти проекты в высокой степени готовности.

Он добавил: "Я надеюсь, что один или два (проекта) могут (заработать)".

На уточняющий вопрос, потребуют ли эти проекты отмены временных или постоянных санкций в отношении России, Эйджи ответил отрицательно: "Даже если так, как мы видим, президент Трамп может эту политику очень быстро менять. Мы этому очень рады".

Директор AmCham также рассказал, что обсудил с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым некоторые проекты и совместные действия: "У нас одинаковые цели - мы хотим улучшить отношения между США и Россией, мы работаем над этим".