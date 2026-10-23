Ресурсные войны, базы и "золотой бизнес": кто борется за влияние в Африке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На предстоящем саммите "Россия — Африка" одной из ключевых тем станет развитие двусторонних отношений. Этому вопросу была посвящена первая беседа нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с директором Института Африки РАН, членом-корреспондентом РАН Ириной Абрамовой. Однако Россия — не единственный внешний игрок на Африканском континенте. Кто еще стремится укрепить свои позиции в Африке, какие интересы преследуют другие государства и какими методами они расширяют свое присутствие? Об этом — во второй беседе.

Они хотят стать субъектом

Корр.: Вначале короткая справка о континенте.

Абрамова: Африка — это 54 государства, это более двух тысяч наций и народностей и примерно 10 тыс. различных языков. Население Африки имеет средний возраст 19,5 лет, и 60% всего африканского полуторамиллиардного населения — это люди младше 25 лет. Что это значит? Это значит, что к 2050 году, то есть достаточно скоро, свыше 25% мирового населения будут проживать в Африке, а к 2100 году — уже 40%. То есть, по сути дела, поменяются и мировые торговые, и финансовые, и производственные потоки.

Но главное, что привлекает в Африку, — это ресурсы. Здесь расположено 30% мировых минеральных богатств, в том числе необходимых для развития самых современных отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей. Таким образом Африка — абсолютно уникальная ресурсная база мира с молодым населением. Это плюс и одновременно минус, потому что такое богатство делало страны Африки и делает по сей день объектом международных отношений, а они устали им быть, они хотят стать субъектом!

Корр.: Согласимся, 30 процентов мировых ресурсов не могут не привлекать!

Абрамова: Преимуществом Африки является то, что эти ресурсы не до конца исследованы и не распределены между крупными игроками. И в этом смысле Африка, обладая политическим суверенитетом и действуя в условиях, когда рынок мировых ресурсов все более превращается из рынка покупателя в рынок продавца, может активно влиять на мировую политику. Мы вообще являемся свидетелями ресурсных войн на планете, что полностью опровергает бытовавшую еще до недавнего времени теорию, согласно которой с развитием технологий роль ресурсов будет падать. События показывают, что скорее наоборот.

И при таком богатстве странам континента надоело быть просто поставщиками сырья. Они все заинтересованы в производственной кооперации по переработке сырьевой базы и готовы взаимодействовать с теми игроками, которые предложат им соответствующие проекты.

Военные базы, военные поставки…

Корр.: Вопрос достаточно сложный, потому что для всего нужны финансы. А они есть в основном у Китая, США и, может быть, еще у десятка стран, не больше. Какие наши интересы с ними перекрещиваются.

Абрамова: Интересы у нас везде перекрещиваются. С американцев начнем. Мы не затронули такой важный аспект наших взаимоотношений, как безопасность, вопросы безопасности. А это одно из направлений, которое также важно для африканского континента. Я не хочу лезть в военную сферу, хотя это очень важный аспект нашего двустороннего сотрудничества, но в сфере безопасности с нами конкурируют американцы, которые при помощи поставок и продажи своего оружия и другой всевозможной техники хотят контролировать Африканский континент. У них даже было создано специальное военное командование — AFRICOM, а также целая сеть точек военного присутствия, то есть это не только американские базы, но и небольшие военные объекты и пункты присутствия, которые охватывают большинство стран континента.

Военные базы есть у французов, у англичан, у китайцев. В одной только маленькой стране Джибути восемь разных военных баз. Вот в этой сфере, в сфере военных поставок, конечно, американцы с нами будут конкурировать. Другое дело, что мы в последние годы накопили колоссальный опыт, который касается и порядка ведения военных действий, и новой техники, которая не всегда является очень дорогой, но проявляет себя наиболее эффективно, я имею в виду беспилотники. В этом мы, конечно, очень продвинулись, но, тем не менее, конкуренция есть.

… и добыча и переработка ресурсов

Абрамова: Да, американцы будут также конкурировать с нами в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Президент Трамп заявил о стратегии выстраивания сырьевых альянсов с африканскими странами, для того чтобы контролировать добычу, производство и продажу тех или иных полезных ископаемых, причем стратегически важных.

Для американцев, в первую очередь, важна Демократическая Республика Конго, которая является мировым монополистом по добыче кобальта. Там также добывают колтан (руду, из которой извлекают редкие металлы тантал и ниобий — ИФ), а без него не будет работать ни один мобильный телефон. Конго вообще очень богато полезными ископаемыми, пожалуй, примерно так же, как ЮАР, но в ЮАР добыча и переработка во многом уже поставлены на промышленную основу, а в Конго до сих пор значительная часть добычи ведется кустарным способом, а рудники контролируют в том числе различные противоборствующие военные группировки. Американцы подбрасывают поленья в огонь этой междоусобицы, потому что гораздо проще скупить по дешевке то или иное сырье у боевиков, чем у государства, которое будет контролировать свои ресурсы.

Китай, Китай, везде Китай!

Корр.: Наверняка в Африке давно присутствует Китай.

Абрамова: Безусловно. В первую очередь его интересует, конечно, добыча и переработка минеральных ресурсов. В том же Зимбабве, например, они полностью контролируют добычу и производство лития, хотя государство заявляет о своей монополии на этот важный металл. За последний только год производство и экспорт лития из Зимбабве увеличились в два раза — и достигло порядка $2,5 млрд. Китайцы работают либо на кредитной основе, либо на концессионной: они дают деньги, но взамен берут какое-то месторождение и активно его эксплуатируют. В последние годы они несколько поменяли свой подход, и стали подходить более разумно с точки зрения того, что и местным кадрам дают возможность работать, то есть набирают местное население, и к тому же какие-то экологические нормы в последнее время стали соблюдать. Раньше они просто завозили своих рабочих, строили, например, железную дорогу от месторождения к порту. Месторождение выбрали — рельсы разбираются, перебрасываются в другое место. Сейчас они учатся и работают более комплексно и, кстати, вкладываются очень активно в развитие африканской инфраструктуры — это порты, железные и автомобильные дороги, потому что понятно, что без связанности континента работать там невозможно.

А другие занимаются "золотым бизнесом"!

Корр.: Китай и США — это два наиболее сильных наших конкурента на континенте. А есть еще?

Абрамова: Помимо них там еще присутствуют Индия, Бразилия, монархии Залива и Турция. Они очень активно продвигают свои интересы на африканском континенте. Турки, например, строят гостиницы и порты, которые они считают "золотым бизнесом". Это, действительно, очень выгодно, особенно в последний год, когда очень многие морские традиционные маршруты через Ормузский пролив и т. д. оказались опасными, и сейчас выстраиваются новые транспортные мировые логистические пути. В этом смысле Африка, которая, условно говоря, разделяет Запад и Восток, является очень лакомым куском для промежуточной перевалки продукта и для того, чтобы грузы шли, например, с крайних точек Дальнего Востока в Латинскую Америку, Соединенные Штаты Америки.

И посмотрите, как сейчас строятся западные маршруты, например, с востока на запад и с запада на восток. Раньше все это шло через Ормуз, через Суэцкий канал, через Средиземное море, сейчас — вокруг Африки. То есть все эти направления становятся актуальными, и поэтому вопрос логистики тоже очень важный, и желающих его контролировать немало. Воистину — "золотой" бизнес!

Надо торопиться с производственными цепочками

Корр.: Мы рассмотрели вопросы сотрудничества России и других стран с Африкой, тех, кто стремится активизировать там свое влияние. Ирина Олеговна, что необходимо сделать уже сегодня, чтобы укрепить свои позиции на африканском рынке?

Абрамова: В принципе, мы готовы сотрудничать с африканцами по всем направлениям, которые им интересны. Это и осуществляется на разных уровнях. Поэтому я думаю, перспективы очень хорошие. Но надо иметь в виду, что для России важно уже сейчас понять и занять свою нишу на африканском рынке, иначе через очень маленькое время мы можем оказаться по отношению к ним "младшим братом". Чтобы этого избежать, надо уже сейчас там выстраивать очень четкие производственные цепочки!