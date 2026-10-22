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Минсельхоз намерен за 7-10 лет довести долю российского вина на рынке до 80%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На российском рынке доля отечественного вина сейчас составляет порядка 60%. Минсельхоз ставит цель через 7-10 лет довести ее до 80%, заявила глава ведомства Оксана Лут на Российском винодельческом форуме.

"Наша цель - 8 из 10 бутылок на винном рынке должны быть отечественными, то есть 80%. 80% - это наш таргет на ближайшую перспективу", - заявила она.

По ее словам, для этого в ближайшие годы производство вина должно увеличиться на 13-17 млн декалитров (дал). "Для этого надо 200-250 тысяч тонн винограда и, собственно, для этого плюсом 20-25 тысяч га виноградников к 116 тысячам га, которые мы видим по итогам текущего года. Мы понимаем, где их можно найти, потому что за последние годы вместе с АВВР (Ассоциация виноградарей и виноделов - ИФ) мы провели большую работу по поиску и идентификации виноградопригодных земель, - сказала Лут. - Закон дал нам полномочия определять такие земли, и мы нашли их очень много за последнее время".

Основная доля в дополнительных землях приходится на Дагестан. "Из 20-25 тысяч га 15 тысяч га - это Дагестан. Это наш резерв, на который мы должны обращать внимание, с которым мы должны работать", - заявила Лут.

"Мы себе ставим сроки - 7-10 лет (для достижения 80% - ИФ), нам кажется, что к середине 30-х годов мы с этой задачей должны справиться. С точки зрения виноделия, я уверена, что отрасль справится и станет одной из лучших в мире", - сказала министр.

При этом она назвала три составляющие дальнейшего развития виноделия - государственная поддержка, подготовка кадров и популяризация, продвижение продукции. Говоря о господдержке, Лут напомнила, что в рамках федерального проекта о развитии виноградарства и виноделия в отрасль уже вложено 12,6 млрд рублей.

Сбор винограда в стране по итогам 2026 года, по оценке министерства, составит 955 тысяч тонн, на уровне прошлого года, производство вина - 53-55 млн дал против 57,2 млн дал в 2025 году. Одной из причин сокращения объемов производства, Лут назвала общее снижение потребления алкоголя в России.

"В целом, это хорошо, потому что меняется образ жизни, это надо принимать во внимание. Но это не значит, что рынок недостаточный. Рынок достаточный, вопрос в том, как на этом рынке дальше работать", - добавила она.

В презентации главы Минсельхоза говорится, что в 2025 году в России было произведено 57,2 млн декалитров вина. По итогам января-сентября 2026 года производство снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,7 млн дал. Площади виноградников по итогам 2025 года составили 113,3 тысячи га. В 2026 году они вырастут до 116 тыс. га. Валовой сбор винограда по итогам текущего года, по оценке министерства, составит 955 тысяч тонн, на уровне прошлого года.

Дагестан Минсельхоз Оксана Лут
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