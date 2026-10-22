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В МИД назвали нормальные отношения России и США условием для мира в Европе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нормальные отношения между Россией и США являются фундаментальным условием для мирного развития Европы, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме.

"С точки зрения даже формальной логики, истории развития континента, нормальные отношения между США и СССР, между США и Россией являются фундаментальным условием для мирного развития Европы и, добавлю, ее состоятельности в многополярном мире", - сказал он.

По его мнению, "если Европа будет продолжать жить в состоянии геополитического напряжения между двумя великими державами, ее политический, экономический, военный вес кратно снижается".

"И только в условиях безопасности, предсказуемости европейцы могут реализоваться как один из самостоятельных полюсов силы", - добавил замминистра.

Александр Грушко Европа МИД СССР евро США
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