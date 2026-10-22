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В Москве допускают нормализацию отношений с США и ЕС только после отмены всех санкций

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нормализация отношений с США и Европой возможна лишь при снятии всех санкций, введенных в отношении России, заявил на Веронском евразийском экономическом форуме замглавы МИД России Александр Грушко.

"Мы можем идти с США с низкого старта. (...) Но для этого надо, чтобы и в США, и в Западной Европе сняли все абсолютно санкции, - сказал он, выступая в Стамбуле. - Невозможно развивать отношения, если мы ходим по минному полю и не знаем, где рванет и где эти санкции будут применяться".

Он напомнил, что к настоящему моменту Евросоюз ввел против России около 35 тысяч санкций.

Александр Грушко Евросоюз США МИД
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