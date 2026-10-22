В Москве считают, что о Евросоюзе уже нельзя говорить как о мирном проекте

Россию блок рассматривает как угрозу без привязки к украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Грушко

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Говорить о Евросоюзе как о мирном проекте сегодня нельзя, Россию блок будет рассматривать как угрозу, независимо от украинского урегулирования, заявил заместитель министр иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Сегодня о Евросоюзе уже нельзя говорить как о мирном проекте. Главный резон для Евросоюза, как, впрочем, и НАТО - это записано во всех стратегических документах, - это борьба с российской угрозой. Причем Россия сначала в документах Евросоюза и НАТО фигурировала как прямая и непосредственная угроза, но, подумав, они добавили - долговременная угроза", - сказал Грушко, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

"И это следует читать, что, что бы ни произошло на горизонте украинского урегулирования, все равно Россия будет оставаться угрозой", - добавил замминистра.

По словам Грушко, "некоторые горячие головы вообще хотят записать в документы Евросоюза и НАТО Россию как экзистенциальную угрозу".

Говоря о возможности "возвращения к нормальности" отношений РФ с США и с Европой, замглавы МИД пояснил: "И мы, и люди на Западе, которые сейчас определяют политику, мы заявляем о том, что бизнес as usual невозможен. Ну невозможно возвращение".

"При этом там не объясняют, почему это невозможно", - сказал Грушко.

"Но на самом деле одна из причин невозможности воспроизведения этой кальки, даже если здравый смысл возобладает в Европе, заключается в том, что мир действительно меняется, и он не то что становится, он уже стал многополярным. И задача состоит в том, как его политически, в правовом смысле обустроить. И интересы государств уже смещаются в других направлениях", - сказал замглавы МИД.

Замминистра, в частности, указал на снижение и риск еще большего сокращения торгового оборота между РФ и Европой из-за ограничений на поставки российского газа и "изменение места Евросоюза в мировой экономике", которое "во многом связано уже даже не с политической готовностью или отсутствием таковой, а с изменением в мировой экономике".

"Все, наш (российский - ИФ) интерес действительно перемещается на Восток, развитие страны идет в восточном направлении, Россия экономически движется на Север, на Восток. И плюс как бы те ниши, которые раньше были заняты, забронированы исторически, как бы принадлежали западному бизнесу, туда приходят уже другие экономические операторы - не только иностранные, но и наши. И, естественно, никто эти места просто так не будет отдавать", - отметил Грушко.

"Ну и, конечно, вообще разговор о каком-то восстановлении нормальности в наших отношениях - он не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза, где и экономика, и военное строительство, военное планирование, и закупки вооружения, и состояние общества, и подготовка общества - оно диктуется лишь одной задачей: подготовкой войны с Россией и ведением гибридной войны уже сегодня", - сказал замглавы МИД РФ.