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В РФ оценят готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и восстановлению

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ведомства и регионы должны будут оценить готовность транспортной отрасли к предупреждению сбоев и быстрому восстановлению сообщения в случае реализации различных угроз.

Такое поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, сообщила пресс-служба правительства.

Заседание подкомиссии прошло под сопредседательством недавно перешедшего с поста главы Минтранса РФ на должность "транспортного" вице-премьера Андрея Никитина. В мероприятии также приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти.

Мантуров в рамках заседания указал на необходимость "чётко распределить обязанности между владельцами объектов, перевозчиками и органами власти, а для региональной и муниципальной инфраструктуры определить потребность в дополнительном оснащении и финансировании".

"У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все её положения должны исполняться в полном объёме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц", - цитирует правительство Мантурова.

По словам Никитина, транспортная отрасль должна "выстроить надёжную, превентивную систему защиты отрасли, которая способна эффективно предотвращать угрозы и минимизировать любые риски для экономики".

Денис Мантуров Минтранс
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