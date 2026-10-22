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Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ

Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ
Андрей Никитин
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина заместителем председателя правительства, освободив его от занимаемой должности, документ опубликован на портале правовой информации.

С июля 2025 года Никитин возглавлял Минтранс РФ.

Ранее в сентябре от должности вице-премьера был освобожден Виталий Савельев, который курировал в правительстве транспортный комплекс. Соответствующий президентский указ был подписан в связи с избранием Савельева депутатом Госдумы. Позднее он был избран заместителем председателя Госдумы от фракции "Единая Россия".

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук. В 2000-2011 гг. Никитин трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе группе компаний "Рускомпозит". С 2011-2017 гг. - генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В феврале 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, в сентябре победил на выборах главы региона.

В феврале 2025 года Никитин стал заместителем министра транспорта РФ, в этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса, разработку стратегии его развития. В июле того же года занял пост министра, сменив скончавшегося незадолго до этого Романа Старовойта.

Андрей Никитин Владимир Путин Минтранс
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