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Бастрыкин возбудил против судьи дело о заведомо неправосудном судебном акте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тува Азияны Монгуш уголовное дело о вынесении заведомо неправосудного судебного акта (ч.1 ст. 305 УК), сообщил СК.

"Установлено, что в ноябре 2023 года судья Монгуш без проведения судебного заседания вынесла неправосудный судебный акт - постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СКР, постановление Монгуш датировала 29 июня 2023 года, подписала и приобщила судебный акт к материалам уголовного дела.

Верховный суд Тувы 21 февраля 2024 года отменил апелляционным постановлением решение Монгуш в связи с явными, грубыми и существенными процессуальными нарушениями.

В июле сообщалось, что Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Монгуш.

Александр Бастрыкин Кызыл СКР Тува Азияна Монгуш
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