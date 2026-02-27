ВККС РФ дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей

Поиск

Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Высшая Квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей в отставке.

"Сегодня ВККС РФ дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении судьи в отставке Хасавюртовского райсуда Дагестана Султана Азизова и судьи Магасского райсуда Ингушетии Гамида Мурзабекова", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Азизов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей, незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия.

"В сентябре прошлого года ККС республики Дагестан прекратила полномочия Азизова. В настоящее время он заключил контракт с министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в пресс-службе.

Мурзабекову вменяются два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений, которые привели к освобождению коммерческой организации от административной ответственности. Судебные акты были позже отменены судом кассационной инстанции.

