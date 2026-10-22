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Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует сохранить отсрочку уплаты утилизационного сбора для имеющих СПИК российских производителей автомобилей, прицепов и самоходной техники и в 2027 году, следует из опубликованного министерством проекта постановления правительства.

Перенос сроков уплаты утильсбора для автоконцернов на конец года - мера, которая в последние годы применяется для решения проблемы дефицита оборотных средств у предприятий сектора. Она действует и в текущем году: концерны, заключившие СПИК, могут уплачивать утильсбор за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года в срок до середины декабря 2026 года.

"Данный механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий. В условиях дорогого заёмного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели такая мера традиционно позволяет предприятиям высвобождать оборотные средства для реализации инвестпрограмм, закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы. Это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Как сообщалось в материалах проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, объем поступлений утильсбора, взимаемого с импортированного и локально произведенного колесного транспорта, в 2026 году составит около 1,5 трлн рублей, а в 2027 году вырастет почти до 1,8 трлн рублей, в том числе поступления от локального производства, как предполагается, составят порядка 930 млрд рублей в текущем году и 1,2 трлн рублей - в следующем.

Минпромторг
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Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

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