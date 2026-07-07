Минпромторг рассматривает введение утильсбора в ж/д-машиностроении по аналогии с автопромом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассматривает в качестве дополнительного источника поддержки обрабатывающих отраслей промышленности введение сборов, в том числе изучает расширение практики взимания утильсбора в железнодорожном машиностроении, сообщил глава министерства Антон Алиханов.

"Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас уже есть обращения от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению. Мы также используем и импортные пошлины на товары из иностранных государств, например на парфюмерно-косметическую продукцию", - сказал он, выступая на итоговой коллегии Минпромторга во вторник.

"Всеми силами стараемся изыскать возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки", - добавил он.