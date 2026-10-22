В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали еще двое

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали еще двое, сообщил региональный оперштаб.

"В городе Грайворон в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица и предплечья он обратился в Борисовскую ЦРБ. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона поврежден коммерческий объект.

В Шебекине в результате нейтрализации БПЛА пострадал еще один мужчина. С ранением грудной клетки он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, оттуда его перевезут лечиться в Белгород.

Также в Шебекине еще один БПЛА нанес повреждения коммерческому объекту. В результате очередной детонации беспилотника повреждена линия электропередачи.