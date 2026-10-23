Белгородский губернатор сообщил о 119 атаках на регион за сутки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 119 атаках на регион за прошедшие сутки.

Удары пришлись по городу Белгороду и 13 округам, в том числе это было десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 25 сбросов взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом было сбито и подавлено 146 беспилотников.

Как сообщалось, в результате атак один человек погиб и восемь пострадали. По данным Шуваева, четверо раненых находятся на стационарном лечении.