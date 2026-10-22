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Правительство утвердило перечень льготников по тарифам на отправку писем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги по отправке письменной корреспонденции останутся регулируемыми государством. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В перечень вошли многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно новому федеральному закону о поддержке АО "Почта России", с 1 марта 2027 года тарифы на универсальные услуги почтовой связи для остальных клиентов, за исключением органов власти и государственных корпораций, будут переведены на договорную основу, напомнили в Минцифры.

Почта России Минцифры Правительство
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