Закон об уточнении деятельности "Почты России" подписан президентом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий деятельность в области почтовой связи в РФ.

Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс РФ, закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России".

В частности, закон предусматривает создание электронно-почтовой системы, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме, создание так называемых цифровых почтовых ящиков - фактически это будет дублировать электронные адреса юрлиц.

В настоящее время ситуация такова, что "в городах доставка заказных писем уходит к коммерческим организациям, которые в городах, понятно, имеют меньшие затраты, а доставкой в удаленные населенные пункты занимается "Почта России", при этом "Почта России" не может отказаться от заключения этих контрактов", пояснил ранее журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. По его словам, сейчас, "получается, что экономически привлекательные сегменты у "Почты России" забирают, оставляя только "глубокую" доставку населению".

Согласно закону, организации федеральной почтовой связи осуществляют доставку и выдачу пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также других социальных выплат с применением тарифа в размере не более 1,5 процента от фактически доставленных сумм соответствующей выплаты без учета налога на добавленную стоимость.

Закон предусматривает, что платежные документы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги будут доставляться в электронной форме на единый портал государственных и муниципальных услуг.

Согласно закону, доставка адресатам регистрируемых писем, направленных органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями, Центральным банком РФ, государственными компаниями, государственными корпорациями, иными юридическими лицами, доля участия РФ в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, осуществляется только организациями федеральной почтовой связи, а также операторами почтовой связи, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, предусматривается возможность размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах.

Закон вводит оптимизацию графиков работы отделений почтовой связи.

Согласно закону, использование абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков в многоквартирных домах будет осуществляться, в частности, организациями федеральной почтовой связи, управляющими организациями и иными организациями, которым вносится плата за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги.

Закон предоставляет "Почте России" монополию на реализацию марок.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что инициатива "позволит сдвинуть ситуацию вокруг "Почты России" с мертвой точки и начать путь к выздоровлению".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта ранее призвал отдать должное правительству, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе правительства Михаилу Мишустину за "то, что они взялись за спасение "Почты России".

Спикер предложил критикующим закон "предлагать свои рецепты, предложения".

"Но, представляя регионы, вы должны честно сказать нашим избирателям: если сегодня мы поддерживаем закон, сохраняем "Почту России". Это значит, у нас в деревнях сохранятся отделения почты", - сказал Володин.

Эффект от предлагаемых мер оценивается в 9,5 млрд рублей, сказал ранее журналистам замруководителя думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.