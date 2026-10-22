Константин Шестаков назначен врио губернатора Приморского края

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

"Назначить Шестакова Константина Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

В нем уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Шестаков ранее занимал должность мэра Владивостока. В ходе встречи в четверг в Кремле Путин предложил ему стать врио губернатора Приморья.