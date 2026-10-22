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Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья
Глава Владивостока Константин Шестаков
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост врио губернатора Приморского края.

Ранее в четверг глава государства подписал указ о назначении губернатора Приморья Олега Кожемяко вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Принимая Шестакова в Кремле, Путин отметил, что вся его трудовая деятельность связана с Владивостоком. "Но Владивосток - это еще не весь Приморский край. Как вы относитесь к назначению на новую должность, с более широкими полномочиями и ответственностью?" - поинтересовался Путин.

Шестаков, со своей стороны, поблагодарил президента за то, что тот рассматривает его кандидатуру на должность главы Приморья. "Такая возможность не только возложит на мои плечи серьезную ответственность, но и даст серьезную ответственность для того, чтобы наш любимый край, любимый город - Владивосток стал еще лучше. Созидать в любимом городе - это особое счастье", - сказал кандидат в губернаторы.

На встрече президент РФ отметил необходимость сделать все для развития Дальнего Востока, и, в частности, Приморья.

"За последние годы действительно кое-что удалось сделать. И люди эффективные работали там: Юрий Петрович Трутнев и сейчас про губернатора Олега Николаевича Кожемяко тоже сказали, - они действительно поработали и будут продолжать работать по этим направлениям. Олег Николаевич - понятно, сам, потому что он будет и полпредом, и вице-премьером", - сказал Путин.

Но от руководителя на месте, продолжил президент, "зависит прежде всего конечный результат общей работы".

"У вас до сих пор всё получалось, и мне кажется, что и на месте с более высоким уровнем ответственности должно все тоже получаться. Напрямую - а вы это умеете делать - нужно оставаться в контакте с людьми, уже, конечно, не только во Владивостоке, но и во всем Приморском крае. Хочу пожелать вам всего доброго, удачи и очень рассчитываю на то, что вы используете все свои знания, силы", - сказал Путин.

Шестаков, в свою очередь, заверил главу государства, что оказанное доверие оправдает.

Шестаков также подчеркнул, что команда Приморья во главе с Кожемяко реализовала в регионе несколько важных проектов и подчеркнул, что "это крепкая команда единомышленников", ценности которой он полностью разделяет.

Владимир Путин Владивосток Приморский край Константин Шестаков
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