Поиск

Пункт пропуска на границе РФ и Эстонии планируют открыть для машин в 2027 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород на границе России и Эстонии могут завершить в 2027 году, сообщила начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Олеся Снапкова.

"Реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году. Надеемся, что в следующем году пункт пропуска может заработать", - сказала Снапкова журналистам.

В августе в ответ на запрос "Интерфакса" Росгранстрой сообщал, что ключевые объекты реконструируемого пункта пропуска Ивангород еще строятся, не уточнив сроки завершения работ.

Автомобильная составляющая МАПП Ивангород закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2024 года, после которой пропускная способность погранпункта увеличится до 1860 автомобилей и 11,3 тыс. человек в сутки.

Пересечь границу с Эстонией в Ивангороде пока можно только пешком. На границе наблюдаются многочасовые очереди, которые российская таможня объясняет работой сопредельного пункта пропуска "Нарва".

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Константин Шестаков назначен врио губернатора Приморского края

Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

 Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

Союз театральных деятелей переименуют

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Прокуратура инициировала новое уголовное преследование журналиста Зыгаря

В Москве допускают нормализацию отношений с США и ЕС только после отмены всех санкций

Специалисты РКН планируют запустить "пилот" системы обнаружения вторжений

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3961 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12502 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов