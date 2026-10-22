Пункт пропуска на границе РФ и Эстонии планируют открыть для машин в 2027 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород на границе России и Эстонии могут завершить в 2027 году, сообщила начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Олеся Снапкова.

"Реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году. Надеемся, что в следующем году пункт пропуска может заработать", - сказала Снапкова журналистам.

В августе в ответ на запрос "Интерфакса" Росгранстрой сообщал, что ключевые объекты реконструируемого пункта пропуска Ивангород еще строятся, не уточнив сроки завершения работ.

Автомобильная составляющая МАПП Ивангород закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2024 года, после которой пропускная способность погранпункта увеличится до 1860 автомобилей и 11,3 тыс. человек в сутки.

Пересечь границу с Эстонией в Ивангороде пока можно только пешком. На границе наблюдаются многочасовые очереди, которые российская таможня объясняет работой сопредельного пункта пропуска "Нарва".