Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта

Автобусное сообщение между Эстонией и РФ через Нарву прерываться не будет

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Погранпереход в Нарве на российско-эстонской границе с четверга закрыт для движения автотранспорта, при этом сохраняется возможность пересечь границу пешком, сообщает агентство BNS.

Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств в связи с решением России начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ивангород". Ожидается, что пограничный переход Нарва-Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву прерываться не будет, но пассажирам придется пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.

Ранее пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) сообщала, что международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе с Эстонией в Ленинградской области приостанавливает работу с 1 февраля в связи с реконструкцией.

При этом пешеходный погранпереход останется открытым, уточнили в ведомстве.

По информации Росгранстроя, основные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года.

После реконструкции в МАПП будет функционировать 16 полос движения, что на две больше, чем до модернизации. Пропускная способность пункта вырастет на 22% по количеству транспорта (до 1860 автомобилей в сутки) и почти на 40% по числу людей (до 11,3 тыс. человек в сутки), отмечают в Росгранстрое.

Желающим попасть в Эстонию предлагают альтернативные маршруты - через автомобильные пункты пропуска "Шумилкино" (сопредельный пункт пропуска "Лухамаа") и "Куничина Гора" ("Койдула") в Псковской области. По информации СЗТУ, они работают ежедневно и круглосуточно.