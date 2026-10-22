Москва отвергла заявления о причастности РФ к работе ботов, ведущих антисемитскую кампанию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве с недоумением восприняли заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности РФ к работе ботов, ведущих антисемитскую кампанию против этого государства и разжигающих антиизраильские настроения в странах Запада.

"С недоумением восприняли эти ничем не подтверждённые обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля - государства, с которым Россию связывает богатое совместное прошлое", - сообщили журналистам в четверг в МИД РФ.

Там подчеркнули, что "отдельное разочарование вызывает то, что такие заявления сделаны, в частности, 18 октября - в день, когда в России и Израиле отмечалось 35-летие полноформатного восстановления дипломатических отношений".

В МИД РФ отметили, что попытки "приписать Российской Федерации ведение некой антисемитской кампании выглядят особенно нелепо с учётом хорошо известного израильской стороне и неоднократно публично признанного ею факта, что благодаря политике российского руководства по укреплению межнационального мира и согласия проявления антисемитизма в нашей стране практически отсутствуют".

"Обратили внимание, что израильский премьер ссылается на некие "фермы ботов". При этом ещё в 2018 году Россия предложила Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, однако отклик на нашу инициативу не поступил. Налаживание такого взаимодействия могло бы предотвратить создание проблем буквально на ровном месте", - отметили в МИД РФ.

"С сожалением вынуждены констатировать, что глава израильского правительства диалогу профильных специалистов по тематике кибербезопасности предпочёл медийные вбросы накануне намеченных на 27 октября парламентских выборов в Израиле. Россия не в первый раз сталкивается с подобными фейками", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там напомнили в этом контексте, что "в своё время кандидат в президенты США Хиллари Клинтон активно продвигала тему вмешательства пресловутых "российских хакеров" в американский электоральный процесс, что в результате оказалось грубой ложью": "В русском языке есть известное выражение - "перекладывать с больной головы на здоровую". Может быть, это тот самый случай. Очевидно, что отношение к Израилю в мире определяется исключительно линией его собственных властей", - отметили на Смоленской площади.