Москва готова содействовать Израилю в установлении прочного мира на Ближнем Востоке

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израиль всегда может рассчитывать на поддержку и содействие России в установлении мира на Ближнем Востоке, заявили в российском МИД.

"В Израиле всегда могут надеяться и рассчитывать на нашу поддержку и содействие в деле установления прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке путем политико-дипломатического урегулирования застаревших и новых региональных конфликтов на основе международного права и Устава ООН", - говорится в послании руководства министерства, которое огласил на концерте, посвященном 35-летию восстановления российско-израильских дипломатических отношений, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.

"Безусловно, отношения между Россией и Израилем обладают значительным потенциалом для дальнейшего укрепления, - добавили в МИД. - Не сомневаемся, что российско-израильское партнерство в самых разных областях, несмотря на объективные трудности и искусственно возводимые недругами барьеры, будет и впредь расширяться и углубляться на благо двух наших народов".