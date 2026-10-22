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Путин поддержал идею законодательно закрепить особый статус творческих союзов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку идеи законодательно закрепить особый статус творческих союзов.

"От ваших коллег из разных сфер культуры не раз приходилось слышать, что нынешний правовой статус союзов не позволяет в полной мере реализовать многие формы поддержки, от помощи ветеранам до полноценного участия в государственном заказе. Поэтому считаю возможным законодательно закрепить особый статус творческих союзов", - сказал Путин, выступая на собрании, посвященном десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей России.

Он отметил, что должны быть полномочия по защите творческих, трудовых и социальных прав членов этих союзов, а также понятные механизмы финансирования.

Кроме того, по его словам, нужно подумать и о расширении прав участников в формирования государственного заказа.

В завершение выступления президента председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков вручил президенту знак Российского театрального общества под N1. Знак был восстановлен по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года.

После вручения памятного знака президент признался, что в тексте своего выступления вычеркнул слово "коллеги", оставив слово "друзья". В выступлении было записано: "Дорогие коллеги, друзья". Но я "коллеги" - вычеркнул, думаю - неправильно еще поймут. Но теперь, после этой награды хочу сказать: Хорошего вечера, дорогие коллеги", - сказал президент под аплодисменты зала.

Ранее в четверг Союз театральных деятелей России на съезде принял решение вернуть себе историческое название - Российское театральное общество.

Владимир Машков Владимир Путин Союз театральных деятелей России
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