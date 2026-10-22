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Союз театральных деятелей переименуют

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей России вернет себе историческое название - Российское театральное общество, сообщили в пресс-службе организации. Такое решение принял съезд СТД.

"Одним из главных решений Съезда стало возвращение исторического названия - Российское театральное общество. Делегатам также представили обновленную символику организации, которую утвердили единогласно", - говорится в сообщении.

В работе съезда в Театре "На Страстном" приняли участие 195 делегатов, представляющих региональные отделения Союза со всей страны. На съезде были подведены итоги работы за 2021-2026 годы, заслушаны отчеты руководящих органов, утвержден Устав в новой редакции и определены основные направления дальнейшей деятельности организации.

Делегаты переизбрали Владимира Машкова председателем организации на пятилетний срок и назначили его сопредседателем Валерия Гергиева.

Также избрали новый состав секретариата Российского театрального общества - в него вошли 47 человек.

В завершение Съезда участникам показали новые нагрудные значки с логотипом Российского театрального общества, их вручат членам РТО.

В пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС) сообщили, что в обновленный состав секретариата СТД вошли деятели искусства, руководители театров и творческих вузов, а также мастера и выпускники ГИТИСа.

Так, в числе секретарей СТД - завкафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, гендиректор МАМТ Андрей Борисов; завкафедрой режиссуры драмы, худрук СТИ Сергей Женовач; завкафедрой истории театра России, президент ВТУ (института) имени Щепкина Борис Любимов; худрук, главный режиссер Театра имени Сац Георгий Исаакян; худрук Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александр Фёдоров; продюсер, театральный менеджер Елена Булукова; театровед, театральный критик, продюсер Григорий Заславский.

В состав секретариата также вошли выпускники ГИТИСа - гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев; гендиректор Арктического центра эпоса и искусств в Республике Саха (Якутия) Андрей Борисов.

Согласно опубликованной фотографии в канале ГИТИС в Мах, в состав секретариата также вошли - худрук МХАТ имени Горького Сергей Безруков, худрук - директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, ректор Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев и другие.

СТД Российское театральное общество Владимир Машков Валерий Гергиев
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