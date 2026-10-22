Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал неуместным заявление Владимира Зеленского о том, что для достижения мира он готов смириться с потерей части территории, отметив, что территории, о которых идет речь, являются исконно российскими.

"У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторически России", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Путин напомнил, что "люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое - за независимость государственную, а в качестве второго шага проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией".

"Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместным", - подчеркнул президент РФ.