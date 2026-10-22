Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия готова к развязке непростой ситуации с Украиной и готова с ней договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки в этой тяжелой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете", - сказал Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Ну что там говорить, последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле - русские и украинцы. Ну хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны. Так сложилась история России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться", - отметил он.

Путин отметил, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с самого начала.

"В 2014 году уже об этом говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет, пушки, самолеты против мирного населения, войну развязали практически. Потом Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет, отказались от этого", - напомнил президент РФ.

"Потом перед началом наших действий по защите людей на Донбассе мы же тоже им сказали: ну давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся. Нет, будем воевать. Ну, пожалуйста", - добавил он.

По словам Путина, Россия готова договариваться о решении ситуации на Украине, но если кто-то хочет иначе - будет иначе.

"Ну хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны. Так сложилась история исторической России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе - хорошо, будет иначе", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что "в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты".