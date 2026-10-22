Поиск

Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия готова к развязке непростой ситуации с Украиной и готова с ней договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки в этой тяжелой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете", - сказал Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Ну что там говорить, последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле - русские и украинцы. Ну хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны. Так сложилась история России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться", - отметил он.

Путин отметил, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с самого начала.

"В 2014 году уже об этом говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет, пушки, самолеты против мирного населения, войну развязали практически. Потом Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет, отказались от этого", - напомнил президент РФ.

"Потом перед началом наших действий по защите людей на Донбассе мы же тоже им сказали: ну давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся. Нет, будем воевать. Ну, пожалуйста", - добавил он.

По словам Путина, Россия готова договариваться о решении ситуации на Украине, но если кто-то хочет иначе - будет иначе.

"Ну хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны. Так сложилась история исторической России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе - хорошо, будет иначе", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что "в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты".

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

Путин считает "политической шизофренией" заявления Европы о подготовке к войне с РФ

Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий

 Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Константин Шестаков назначен врио губернатора Приморского края

Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

 Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

Союз театральных деятелей переименуют

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Прокуратура инициировала новое уголовное преследование журналиста Зыгаря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12503 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3961 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов