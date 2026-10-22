Президент РФ заявил, что победить Россию на поле боя невозможно

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение - нереально.

"Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально", - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул: "Думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией - это соответствует интересам их народов".