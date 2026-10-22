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Путин сообщил, что на Украине полмиллиона дезертиров

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полмиллиона человек, а, возможно, и больше, дезертировали из ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почти официальные данные: полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тысяч уголовных дел возбудили, а на самом деле, тоже уже почти публично говорят об этом, 500 тысяч, полмиллиона. А на самом деле, я думаю, что еще больше", - сказал он в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Путин также заявил, что в рядах ВСУ еще остаются мотивированные на войну националистические формирования, но в целом мотивация в войсках снижается из-за принудительной мобилизации.

"Мы видим, что их собирают как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжёлым последствиям. Мотивация эта снижается", - сказал президент.

По словам Путина, "там есть ещё и мотивированные националистические формирования, они есть, но они-то далеко, не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой".

Владимир Путин Украина
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