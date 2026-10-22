Путин считает "политической шизофренией" заявления Европы о подготовке к войне с РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Европейские заявления о начале подготовки к войне с Россией являются проявлением политической шизофрении, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину в четверг Путин напомнил о развернутой за границей, прежде всего, в европейских странах, антироссийской кампании по всем направлениям.

"Сейчас еще и (стали - ИФ) говорить постоянно об угрозе из России и о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией. Но надеюсь, что это тоже пройдет", - сказал Путин.