Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения вследствие украинских атак в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе по региону в четверг.

"В Борисовском округе на автодороге Стригуны - Новоалександровка в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением ноги он обратился в Борисовскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Белянка Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории частного дома также пострадал мужчина. В городе Грайворон вследствие атаки беспилотника получила ранения женщина.

В Белгороде повреждено остекление объекта инфраструктуры, уточнили в оперштабе.