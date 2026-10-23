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Венгрия до сих пор игнорирует запросы "Росатома" по АЭС "Пакш-2"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Венгрии до сих пор не отвечают на запросы "Росатома" о переговорах по проекту атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2"; при этом госкорпорация намерена построить АЭС как можно скорее и избежать судебных разбирательств, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

"Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности, о наших запросах на переговоры, и пока мы ответ не получили", - приводит издание слова Лихачева.

Сложившаяся ситуация создает неопределенность вокруг будущего проекта АЭС, отмечается в публикации.

"Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства сейчас не нулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки. Наша задача, конечно же, не перейти в суды и не формировать там пространство экономической ответственности наших партнеров. Наша задача - как можно быстрее строить станцию", - подчеркнул гендиректор "Росатома" в беседе с газетой.

Ранее зарубежные СМИ писали, что правительство Венгрии якобы изучает вариант отказа от услуг "Росатома". Затем венгерская компания Paks II Zrt, которая является заказчиком АЭС "Пакш-2", опровергла эту информацию, уточняют "Известия".

Накануне "Интерфакс" сообщил, что "Росатом" продолжает реализацию проекта сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. Параллельно ведется производство основного оборудования для будущих энергоблоков. Между тем Лихачев информировал, что при этом у госкорпорации пока отсутствует диалог с венгерскими властями по вопросу проекта АЭС.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков - №5 и №6. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро.

Церемония заливки первого бетона на энергоблоке №5 АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

Венгрия Пакш-2 Росатом
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