"Росатом" намерен реализовать проект "Пакш-2" в Венгрии в оговоренные сроки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" собирается реализовать проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии в утвержденные сроки, сообщил журналистам в кулуарах World Atomis Days глава компании Алексей Лихачев.

"Исполнены желания реализовать проект в те сроки, в которые договаривались реализовать проект с нашими венгерскими партнерами", - отметил он.

Лихачев напомнил, что компания готова дать пояснения в рамках аудита венгерской стороны. "С уважением и пониманием относимся к этой работе", - сказал глава госкорпорации.

По его словам, сейчас компания должна составить финансовый и производственный планы на следующий год. При этом Лихачев отметил, что двигаться по проекту компания может только с той скоростью, с которой скажет заказчик станции.

В октябре глава "Росатома" сообщил, что у компании пока отсутствует диалог с венгерскими властями по вопросу проекта АЭС "Пакш-2". "К сожалению, у нас пока отсутствует диалог с венгерскими властями. На уровне технических заказчиков работа идет, она конструктивная. Но проекты такого масштаба не реализуются без поддержки правительства", - говорил он.

"Пока мы слышим заявления венгерских руководителей о том, что не закончен аудит проекта", - отмечал Лихачев.

"Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт и не видим юридически обоснованных причин для такого шага", - сообщала ранее пресс-служба "Росатома".

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков - № 5 и 6. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро.

Церемония заливки первого бетона на энергоблоке №5 АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, говорил ранее Лихачев, комментируя итоги парламентских выборов в этой стране. "Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта", - отмечал Лихачев.

В мае Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает на ускорение работ на АЭС "Пакш-2". "Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии - ИФ) перезагрузим проект в части ускорения. В силу разных причин двигались не так быстро, как хотелось бы", - говорил он.