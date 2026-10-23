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Камбоджа выдала России двух мошенников, находившихся в международном розыске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Двое россиян, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, этапированы в РФ из Камбоджи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Пномпень компетентные органы Королевства Камбоджа передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.

По ее словам, один из этапированных в период с 2007 по 2008 год руководил автосервисом; используя свое служебное положение, он совершил мошенничество в сфере кредитования. В частности, предоставив банкам недостоверные сведения, он похитил более 6,5 млн рублей.

В 2014 году ему было предъявлено обвинение по ст. 159.3 УК РФ, однако он скрылся за границей. По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Новосибирской области, в сентябре 2014 года он был объявлен в международный розыск.

Вторая разыскиваемая обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году женщина через свое агентство путешествий продавала туристические путевки. Однако договорные обязательства перед клиентами не исполнила, причинив им значительный ущерб.

По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов, предоставленных МВД по республике Татарстан, в декабре 2015 года обвиняемая была объявлена в международный розыск.

"В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемые задержаны на территории Камбоджи. Сегодня они переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила Волк.

Ирина Волк Камбоджа Интерпол
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