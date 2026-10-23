Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Заявления Путина по Украине, землетрясение в Китае, продление комендантского часа в Париже, снятие ограничений с работы Starlink на Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия согласилась на возобновление трехсторонних переговоров по Украине с участием США. Их целью станет обсуждение безопасности стран-участниц конфликта после выхода на мирные соглашения. Путин также отметил, что Россия готова к развязке непростой ситуации с Украиной.

- Глава компании SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных, сообщил президент США Дональд Трамп.

- Пентагон и Lockheed Martin заключили 10-летнее соглашение о производстве 850 боевых стелс-истребителей F-35. Сумма сделки не разглашается.

- Копенгаген ведет подготовку пиратских операций против судов с российскими грузами. Подобные действия будут встречать решительный отпор со стороны Москвы, заявили в посольстве РФ в Дании.

- Не менее 16 человек погибли, более 50 пострадали в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Обрушилось свыше 300 домов.

- Двое россиян, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, этапированы в РФ из Камбоджи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- В ряде районов Парижа продлили комендантский час, он будет действовать каждую ночь вплоть до утра понедельника.

- Новое исследование южнокорейских ученых подвергло сомнению общепринятую датировку картины Ван Гога "Звездная ночь". Астрономы считают, что полотно основано на реальном предрассветном небе июля 1889 г. и не является исключительно плодом фантазии художника.