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В Нижегородской области перекрыли участок автодороги из-за угрозы БПЛА

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области перекрыли участок автодороги в Городецком муниципальном округе из-за беспилотной опасности, сообщило региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог.

"В связи с беспилотной опасностью временно закрыто движение на участке дороги 22К-0020 между Заволжьем и деревней Заборово", - говорится в сообщении.

Объезд участка возможен по дорогам общего пользования.

Как сообщало ГУ МЧС по Нижегородской области, в ночь на пятницу в регионе вводили режим беспилотной опасности. В 09:20 по Москве его отменили.

Для аэропорта Нижнего Новгорода ночью ввели ограничения на прием и отправку рейсов. На 10:11 по Москве ограничения еще не были отменены.

МЧС Нижегородская область Нижний Новгород Городецкий муниципальный округ
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