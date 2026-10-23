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Для аэропорта Нижнего Новгорода отменили ограничения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Для нижегородского аэропорта "Чкалов" отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Их вводили ночью из соображений безопасности. Перерыв в работе предприятия продолжался восемь часов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью и утром в пятницу силы Минобороны и "Барс-НН" отразили в регионе атаку 19 БПЛА. В Городецком муниципальном округе в результате падения обломков пострадали три человека. Также повреждения получили несколько жилых домов, объект инфраструктуры.

Глеб Никитин Минобороны Нижний Новгород Росавиация Нижегородская область Городецкий муниципальный округ
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