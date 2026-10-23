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Промобъект незначительно поврежден во время атаки БПЛА в Пермском крае

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Промышленный объект поврежден на территории Пермского края во время атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

"Незначительные повреждения получил промышленный объект. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона.

Глава города Березники Алексей Казаченко в своем канале в мессенджере Мах уточнил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий возникло возгорание, которое оперативно потушили. По его словам, фрагменты сбитых беспилотников также обнаружили в нескольких районах города.

Кроме того, по словам губернатора, в результате отражения атаки незначительно пострадали окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска.

Всего, по данным главы региона, в небе над Пермским краем силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 20 беспилотников. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Губернатор поручил главам территорий принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий.

Глава Соликамсого городского округа Александр Русанов в своем канале в мессенджере Мах уточнил, что во время отражения атаки зафиксировано попадание фрагмента БПЛА в окно многоквартирного дома в Боровске.

"На месте отработали экстренные службы: жильцов эвакуировали, установили, что предмет не представляет опасности. Жильцы вернулись домой. Сейчас в квартире навели порядок и в ближайшее время отремонтируем окно", - написал Русанов.

В пятницу утром в регионе был объявлен режим "Беспилотная опасность". В Перми и в ряде других территорий звучала сирена воздушной тревоги.

Пермский аэропорт временно приостановил обслуживание авиарейсов. Режим "Ковер" введен на территории Березников, а также населенных пунктах Зюкайка и Березовка.

Дмитрий Махонин Пермский край
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