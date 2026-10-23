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"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

Пассажиров переводят в безопасные зоны

"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров готовиться к "более длительному" ожиданию рейсов в связи с объявленной ранее днем воздушной тревогой.

"Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию", - говорится в сообщении.

Действие сигнала "Воздушная тревога", означающего угрозу атаки БПЛА, продолжается, отметили в "Шереметьево". Службы аэропорта помогают пассажирам перейти в места укрытия, в том числе выводят их из самолетов, проводят инструктаж, проводится звуковое информирование. Проводится эвакуация пассажиров, ограничен вход в стерильную зону всех терминалов.

По данным онлайн-табло "Шереметьево", в период с 14:00 до 16:00 из запланированных к вылету 45 рейсов отменен один и 19 перенесены на более позднее время. Из трех десятков прибывающих рейсов в этот же период перенесены 13 и отменены 14.

Ранее днем все четыре московских аэропорта - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский перестали обслуживать рейсы.

Шереметьево Жуковский Домодедово Внуково Москва
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