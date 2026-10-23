Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, летевших в Москву

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял уже 13 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы и перенаправленных на запасной аэродром, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столичные аэропорты. На текущий момент принято 13 рейсов", - говорится в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, все службы нижегородской авиагавани переведены в усиленный режим.